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Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem
Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre...
Genel 24.09.2019, 08:22 24.09.2019, 09:02
ANKARA(AA) - Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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