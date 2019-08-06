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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Prens Charles’a yeni Bond filmi için teklif

İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles’a yeni James Bond filminde özel bir başrol teklif edildi.

Genel 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 14:51
Prens Charles’a yeni Bond filmi için teklif

İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles’a yeni James Bond filminde özel bir başrol teklif edildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles’a yeni James Bond filminde özel bir başrol teklif edildi.

70 yaşındaki Prens Charles, kraliyet ailesinden bir Bond’un yanında yer alan ilk kişi değil. Charles’in annesi Kraliçe II. Elizabeth, Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni için çekilen kısa bir filmde Bond’un yanında kısa bir süre yer almıştı.

O dönemde Kraliyet ailesinden bir kaynak İngiliz basınına verdiği demeçte, "İnsanlar Kraliçenin Daniel Craig’in yanında görünmesine çok sevindi. Prens Charles küçük bir rol için mükemmel bir seçim ve dünya çapındaki Bond hayvanları onu kesinlikle sevecekler" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak, Prens Charles’in oynaması teklif edilen rolü düşündüğünü sözlerine ekledi. Prens Charles’in Bond filminde oynaması teklifinin geçtiğimiz günlerde filmin stüdyosunu ziyaret ettiğinde geldiği belirtildi. Prens Charles’in filmde oynamayı kabul etmemesi üzerine Prens Harry veya Prens Charles’in oynamasının düşünüldüğü medya kaynaklarınca bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sinema #James Bond #sinema haberleri #Galler Prensi Charles
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