Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü
KOCAELİ (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, Donanma Komutanlığında düzenlenen törenle kutlandı.Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında düzenlenen etkinliğe, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral...
Genel 27.09.2019, 15:26
KOCAELİ (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, Donanma Komutanlığında düzenlenen törenle kutlandı.
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında düzenlenen etkinliğe, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ,Türkiye Muharip Gaziler Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, Donanma Komutanlığına bağlı komutan ve personel, gaziler, şehit yakınları ve davetliler katıldı.
Daha sonra TCG Yavuz Fırkateyni'nde şehit yakınları ve gazilere yönelik yemek programı düzenlendi.
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi.
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