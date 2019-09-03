Flaş HaberAğrı merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu
Son Dakika
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu hayatını kaybetti
- Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Genel 03.09.2019, 12:41
İSTANBUL (AA) - Eski İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Haluk Abbasoğlu'nun cenazesi yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bu arada, Abbasoğlu'nun acı haberini alan yakınları, meslektaşları ve öğrencileri sosyal medya aracılığıyla taziye mesajları paylaştı.
Yeni Sayımız