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Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 04.09.2019, 13:52 04.09.2019, 14:47
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün 76 yaşında yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Abbasoğlu için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi Abbasoğlu'nun ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abbasoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Antalya'daki çok sayıda kazıda imzası bulunan Prof. Dr. Abbasoğlu, Perge Antik Kenti'nde arkeoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyordu.

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#cenaze #Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
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