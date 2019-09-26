"Pss Pss", İKSV'ye konuk olacak
- Camilla Pessi ve Simone Fassari'nin kurduğu Compagnia Baccala'nın gösterisi, 28-29 Eylül'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 30 Eylül - 1 Ekim'de ise Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak
Genel 25.09.2019, 17:03
İSTANBUL (AA) - 22. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne alan Compagnia Baccala'nın ödüllü gösterisi "Pss Pss", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.
"Cirque du Soleil Ödülü" gibi prestijli çok sayıda ödülün sahibi olan topluluk, 50'den fazla ülkede çok sayıda performans gerçekleştirdi.
Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızlarından ilham alan topluluk, 28-29 Eylül'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 30 Eylül-1 Ekim'de ise Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları'nın iş birliğiyle seyirciyle buluşacak.
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