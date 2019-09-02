PTT Genel Müdürü 2 bin 500 yıllık postaneyi inceledi

PTT Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik,

Amasya’da Oluz Höyük’te yapılan arkeolojik kazılarda bulunan 2 bin 500 yıllık postanede incelemelerde bulundu.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ve PTT Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Oluz Höyük’te kazılarda bulunan 2 bin 500 yıllık postanede incelemelerde bulundu. Vali Varol, “Amasya’nın insanlık acısından çok fazla şey ifade eden çok önemli bir şehir olduğunu hepiniz, hepimiz biliyorsunuz. Burada da Oluz Höyük’te kazı ekibimizin başkanı ve ekibi ile birlikte çok uzun süredir çok ciddi çalışmaları var. Geçtiğimiz yıl çok önemli bulgulara ulaşıldı. Yine burada onlarla birlikte alanı gezmiştik. Kendileri bizlere bilgiler sunmuştu. Kazı evinde çıkan eserleri incelemiştik. Bu yıl da yine aynı alanda devam eden kazıda sizinde söylediğiniz gibi 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve bir çeşit posta aktarma merkezi olduğu şu ana kadarki bilimsel bulgularla büyük oranda düşünülen bir mekan ortaya çıkarıldı" dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “İnsanlık tarihi adına medeniyetlerin beşiği ülkemizde bir başka medeniyetin kalıntılarını bugün insanlık adına çıkartmış bulunuyorlar. Biz bu anlamda genel kazı çalışmalarını büyük bir memnuniyetle izlerken, kendi sektörümüz açısından bir posta aktarma merkezinin 2 bin 500 yıl önce kullanılmış yeri görmekten de büyük bir memnuniyet duyduk. Ülke olarak Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey başkanlığını yürüten posta teşkilatımız bu insanlık adına önemli buluşu da Dünya Posta Birliğinin gündemine taşıyarak da hem ülkemizin adını hem Amasyamızın adını dünyaya taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Vali Varol ve PTT Genel Müdürü Bozgeyik, alanda çalışan arkeologlardan bilgi aldı. İncelemenin ardından kazı evine geçen heyet, burada kazı alanında bulunan tarihi eserleri inceledi. Posta mührü olan ve bu alandan çıkarılan tarihi eserlerle ilgili Doç. Dr. Emine Naza Dönmez bilgi aktardı.

24 Temmuz’da başlayan Oluz Höyük arkeolojik kazıları Eylül’ün ilk haftasına kadar devam edecek.

(Umut Yeşilyurt/İHA)