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Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar...
Genel 07.10.2019, 18:51
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı.
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.
Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.
7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.
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