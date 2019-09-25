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Quick Sigorta'da üst düzey atama

- Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaya Tarık Turhan, gerekli onayların alınmasının ardından Oto Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütecek

Genel 25.09.2019, 18:23
Quick Sigorta'da üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Tarık Turhan'ın, gerekli onayların ardından Oto Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Şirket açıklamasına göre, kuruluş aşamasından itibaren Quick Sigorta yönetim ekibi içinde olan ve şirketin faaliyete geçmesiyle birlikte Quick Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kaya Tarık Turhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından Quick Sigorta Oto Teknik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacak.

Turhan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevi devam edecek.

Sigorta sektöründe 40 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Turhan, Ray Sigorta ve Dubai Grup Sigorta bünyesinde farklı görevlerde bulundu.

Quick Sigorta’nın kuruluş çalışmalarını yöneten ekip içinde yer alan Turhan bu süreçte ürün geliştirme, teknik departman uygulamaları, acente organizasyonu ve yönetim yapısının oluşturulmasında etkin şekilde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, Turhan’ın sigortacılık alanındaki tecrübesinin özellikle Quick Sigorta’nın kuruluş aşamasında kendilerine büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

Örnek bir profesyonel olan Turhan'ın bugüne kadar Quick Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendilerine çok önemli bir destek sağladığını aktaran Uluçeçen, "Kendisi mesleki bilgisini ve tecrübesini Genel Müdür Yardımcısı olarak bizlerde paylaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise Turhan’ın sektörün önemli isimlerinden olduğunu dile getirerek , "Tarık ağabeyin ekibimiz içinde bulunuyor olması bize gurur ve güven veriyor. Kendisinin bize sunduğu tecrübeleri ve bilgisi her zaman için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#Quick Sigorta
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