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Rasulayn’da çatışmalar yoğunlaştı

Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD’nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Genel 15.10.2019, 12:37 15.10.2019, 14:04

Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD’nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğle saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

(SD-NT-D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#türkiye #suriye #Barış Pınarı Harekatı #çatışma #Rasulayn
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