KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcısı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Türkiye'nin farklı kentlerinde bulunan raylı sistemlerde günlük 4,5 milyon yolcu taşındığını bildirdi.

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu taşımanın gün geçtikçe geliştiğini ancak otomobil sahibi olma şartlarının kolaylaşmasından dolayı da bireysel araç sahipliği oranının artış gösterdiğini belirtti.

İnsanların kolaylıkla toplu taşıma ağına erişmeleri gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, "Bireysel araç sahipliği oranı 2008 yılında binde 95 iken 2018 yılında binde 151 seviyesine çıkmıştır. Bu oran İstanbul’da binde 192, Ankara'da ise binde 262'dir. Bunun neticesinde de kentlerimizde trafik yoğunluğu en önemli problem olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.

Toplu taşıma sistemlerinin kent genelinde farklı ulaşım türleriyle yaygınlaştırılması gerektiğini anlatan Gündoğdu, "Ulaşım ücretleri de toplumun en alt gelir grubu tarafından karşılanabilecek seviyede olmalı." ifadesini kullandı.

Toplu taşımanın arzu edilen noktada bulunmadığını vurgulayan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Şehirlerimizde yaşamış olduğumuz trafik yoğunluğu ve bağlı problemlerin çözümünün toplu taşıma olduğunu herkes fark etmiş durumda. Çözüm konusunda ciddi yatırımlar ve adımlar atılıyor. On iki şehrimizde toplu taşımanın ana aksını oluşturan ve yükünü çeken raylı sistem yatırımları yapılmış durumda. Kent içi raylı sistemlerde hat uzunluğu 680 kilometreye çıktı. Raylı sistem aracı filosu 2 bin 250 oldu. Raylı sistemlerle günde 4,5 milyon yolcu taşınmakta. Yeni araç alımları için de hazırlıklar yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Bursa, Kocaeli, Antalya şehirlerimizde yeni hatların yapımına devam edilmekte. Erzurum, Erzincan, Şanlıurfa, Diyarbakır, Trabzon, Denizli, Sakarya, Mersin gibi şehirlerimizde projelendirme çalışmaları devam ediyor. Yakın gelecekte bu şehirlerimizde de raylı sistemler hizmet vermeye başlayacak."

Gündoğdu, tüm şehirlerde otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi türlerle toplu taşımacılık hizmetleri de verildiğini anımsatarak, "İstanbul'da tüm ulaşım türleri (taksi, deniz, otobüs, metro, banliyö, servis) dahil edildiğinde günlük yolculuk sayısı 15 milyonu aşmış durumda. Bunun 2 milyon 800 bini ise raylı sistemlerle taşınıyor. Ankara'da sadece metro ve otobüslerin taşıdığı günlük yolculuk sayısı 1 milyonun üzerinde. İzmir'de ESHOT verilerine göre günlük toplu taşıma yolcu sayısı 1,5 milyon civarında. Kayseri’de ortalama günlük yolculuk sayısı 375 bin dolayında." diye konuştu.

Dünya genelinde aylık ortalama toplu taşıma giderlerinin, asgari ücretin yüzde 8'i kadar olduğunu belirten Gündoğdu, otobüs, tramvay, metro, banliyö, deniz taşımacılığı, bisiklet sistemleri gibi tüm türlerin birbiriyle entegre olması gerektiğini kaydetti.



Gündoğdu, ayrıca ücret toplama ve ödeme sistemlerinin tek elden yapılması ve gerekli şartların sağlanması halinde toplu taşıma kullanımının artacağını sözlerine ekledi.