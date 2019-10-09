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RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ülke dışındaki ilk temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı.

Genel 09.10.2019, 05:54 09.10.2019, 14:37
RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı
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RİYAD (AA) - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ülke dışındaki ilk temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı.

RDIF tarafından yapılan ve Rusya merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik'te yer alan yazılı açıklamada, ülke dışındaki ilk temsilciliğin Suudi Arabistan'da açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, temsilciliğin, faaliyetlerini daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde ve Suudi Arabistan'daki ortaklarla kurulan platformlar aracılığıyla yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için Rusya-Suudi Arabistan fonu oluşturulması ihtimalinin de gündeme geldiği kaydedildi.

RDIF'ın bu adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde atılmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#RDIF #rusya
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