Son Dakika
Partilerinden ayrılan İYİ Partililer MHP’ye geçti
17. Dünya Atletizm Şampiyonası erkeklerde Japon Suzuki, kadınlarda Çinli Liang aldı
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçilere yeniden açıldı
Adalet Bakanlığından yurt dışında arabuluculuk eğitimi

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer

- Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Fransa'da kariyerinin ilk zaferini elde etti

Genel 29.09.2019, 09:48
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer
banner63

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti.

Red Bull açıklamasına göre, Superbike ilk yarışına 16. sırada başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.

Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0, 240 salise farkla kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, "Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



#Red Bull
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@