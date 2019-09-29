Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Fransa'da zafer
- Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Fransa'da kariyerinin ilk zaferini elde etti
İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti.
Red Bull açıklamasına göre, Superbike ilk yarışına 16. sırada başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.
Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0, 240 salise farkla kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Razgatlıoğlu, "Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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