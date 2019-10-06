Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk öldü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırılarda bir çocuk yaşamını yitirdi.



Esed rejimi, sabah saatlerinden bu yana İdlib’in Kefrenbil ilçesine, Şeyh Mustafa ve Kefer Avid köylerine, Lazkiye'nin kuzeybatı kırsalında Bekseriye ve Bedriye köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lazkiye'nin Bedriye köyüne sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.



Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.