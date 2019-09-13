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Rektör atamaları Resmi Gazete'de
- İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı
Genel 13.09.2019, 01:57
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.
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