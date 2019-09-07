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Restoranda hesap kavgası

- Zeytinburnu'nda bir restoranda hesap yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2'si müşteri 7 kişi gözaltına alındı - Müşteriler savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edilen iş yerinde bulunan 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Genel 07.09.2019, 12:33
Restoranda hesap kavgası

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir restoranda hesap yüzünden meydana gelen silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de 06.00 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen 2 müşteri ile restoranda bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İlker H. ve Bahadir G'nin hesabın fazla gelmesi nedeniyle itiraz ettikleri iş yeri sahiplerince darbedildikleri belirlendi. Restorandan ayrılan ikilinin bir süre sonra restorana tekrar gelip ateş açtıkları, ateşe karşılık verilmesi üzerine yaralandıkları, olay yerinden kaçmaya çalışırken de kaza yaptıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#silahlı kavga #Zeytinburnu #Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
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