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Riva'da balıkçıların bulduğu eski harp mayını imha edildi

İSTANBUL (AA) - Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiği bildirildi.

Genel 03.10.2019, 09:49 03.10.2019, 10:35
Riva'da balıkçıların bulduğu eski harp mayını imha edildi
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İSTANBUL (AA) - Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Riva'da balıkçılar tarafından bulunan eski harp mayınının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) Timi tarafından imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#harp mayını #Milli Savunma Bakanlığı #riva
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