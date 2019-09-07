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Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri...

Genel 07.09.2019, 17:01 07.09.2019, 17:29
Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Artvin #Meteoroloji #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Rize #sağanak
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