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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
ANKARA (AA) - Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri...
Genel 07.09.2019, 17:01 07.09.2019, 17:29
ANKARA (AA) - Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.
Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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|2
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