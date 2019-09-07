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Rize’de şiddetli yağış: 1 yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan evdeki şahıs yaralandı.

Genel 07.09.2019, 20:13
Rize’de şiddetli yağış: 1 yaralı

Rize’nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan evdeki şahıs yaralandı.

Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)
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