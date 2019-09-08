Rize'deki şiddetli yağış
- Hemşin ilçesindeki şiddetli yağışta, ahşap evin yıkılması sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde heyelan nedeniyle yıkılan ahşap evden yaralı kurtulan kişinin tedavisi devam ediyor.
İlçeye bağlı Yaltkaya köyünde dün, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu yıkılan evde yaralanan Macit Alparslan'ın tedavisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Yıkılan evin enkazından yara almadan kurtulan Alparslan'ın oğlu Önder Miktat Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelan sırasında banyoda olduğunu belirterek, "O sırada kıyamet koptu. Öyle bir gürültü koptu, tarif edemem. O sırada babam aklıma geldi. 'Baba' diye bağırdım, ses vermedi. 10-15 saniye sürdü. Tekrar 'baba' diye seslendim, 'buradayım' dedi. Baktım, enkazın altında. Olduğu yerden çıkardım. Yaralıydı." diye konuştu.
Babasını hastaneye götürmeye karar verdiğini ancak arabasının anahtarının da enkazın altında kaldığını anlatan Alparslan, "Komşulardan yardım istedim. Bulunduğumuz yere ambulans çıkamazdı. Ambulans gelemedi, yollarda kopmalar vardı. Kendi imkanlarımızla arabayla ana yola kadar götürdük. Oradan da da ambulansla hastaneye kaldırdık." ifadelerini kullandı.
Alparslan, babasının durumunun iyi olduğunu, olayda sadece evlerinin yıkıldığını söyledi.
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