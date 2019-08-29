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ROBOİK yarışmasında final heyecanı

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından insansız ve otonom sistemler alanında düzenlenen ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması'nda final yapıldı - Toplam 34 takımın 3 kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödül töreni eylül ayındaki Teknofest'te gerçekleştirilecek

Genel 29.08.2019, 11:24
ROBOİK yarışmasında final heyecanı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından insansız ve otonom sistemler alanında düzenlenen ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Toplam 34 takımın 3 kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödülleri eylül ayındaki Teknofest'te verilecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması'nın Ankara'da yapılan finali için öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvuru geldi. Projeler, Cumhurbaşkanlığı SSB, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 26 kişilik Danışma Kurulu tarafından belirlenen otonom görevler içeren senaryolara odaklanıldı. Yarışmacılardan meskun mahal, kurtarma ve imha görevlerinin yanı sıra haritalama, throwbot ve offroad görevlerini yerine getirmeleri istendi.

Takımlara, algoritmalarını gerçekleştirecekleri platform desteğinin yanı sıra küçük ölçekli işletmelere maddi destek de sağlandı. Bu sayede, katılımcıların algoritmalara odaklanarak yerli ve milli yazılımlar geliştirmesi hedeflendi.

- Hedef yenilikçi fikirler ve somut ürünler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ROBOİK yarışmalarıyla yetenekli gençlere ve küçük ölçekli firmalara savunma sektörüne aşinalık kazandırılmasını, teknolojinin bu alanında Türkiye çapında bilinilirliğin artırılmasını, teknolojik açıdan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılmasını ve bu fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Fikri olan herkese ulaşma yaklaşımıyla başlattığımız ROBOİK yarışmalarının yerli ve milli hassasiyetle yürüttüğümüz savunma sanayisi çalışmalarımıza ve ileri teknoloji alanındaki projelerimize önemli katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplamda 34 takımın 3 farklı kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödül töreni eylül ayında İstanbul'da düzenlenecek Teknofest’te gerçekleştirilecek.

#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı #İsmail Demir #ROBOİK #ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları” yarışması
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