Roketli saldırıda şehit düşen siviller törenle memleketlerine uğurlandı
PKK/YPG’nin Tel Abyad’dan Akçakale’ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş’in cenazeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
PKK/YPG’nin Tel Abyad’dan Akçakale’ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar ile kamu görevlisi Cihan Güneş’in cenazeleri, Şanlıurfa’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken dün PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Abyad’dan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine atılan roketlerin hedefi olan 9 aylık Muhammed Omar Saar ile kamu görevlisi Cihan Güneş şehit düştü. Akçakale’de evinin önünde oynarken şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş, Şanlıurfa Valiliği yanındaki alanda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
İl Müftüsü Ramazan Taştan’ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar, tören mangasındaki polisler tarafından omuzlanarak tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cihan Güneş’in cenazesi Manisa’ya gönderilmek üzere Şanlıurfa Havalimanı’na, Suriyeli bebeğin cenazesi ise defnedilmek üzere Akçakale’ye uğurlandı.
(Bekir Basmacı - Metin Faruk Tamer - Sinan Özdemir - Ahmet Kolsuz/İHA)
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