Romanya'da FETÖ'cülerin Türk gazeteci hakkındaki şikayetine ret
BÜKREŞ (AA) - Romanya’da savcılık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Mücahit Biner'in, Türk gazeteci Hamdi Yılmaz hakkında yaptığı suç duyurusunu reddetti.Bükreş 1. Bölge Mahkemesi Savcılığı, Romanya’da yayın yapan...
BÜKREŞ (AA) - Romanya’da savcılık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Mücahit Biner'in, Türk gazeteci Hamdi Yılmaz hakkında yaptığı suç duyurusunu reddetti.
Bükreş 1. Bölge Mahkemesi Savcılığı, Romanya’da yayın yapan Gazete Balkan Genel Yayın Müdürü Hamdi Yılmaz hakkında "nefret ve ayrımcılık suçu işlediği" iddiasıyla yapılan suç duyurusunun "yersiz olduğuna" hükmederek dava açmadan dosyayı kapatma kararı verdi.
Gazeteci Yılmaz, Haziran 2018'de gazetesinde "Ploieşti Belediye Başkanı’na açık mektup" başlıklı bir yazı yayımlamıştı.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya’daki FETÖ güdümlü kurumların propaganda amaçlı festivaller yaptıklarını ve belediye başkanlarının bu festivallere katıldığını anımsatarak, "Biz, Cluj, Laşi, Ploieşti ve Köstence belediye başkanlarına isimlerine hitaben birer açık mektup yazdık. Bunların kim olduklarını anlattık. Türk mahkemelerinin 'terör örgütü' dediği FETÖ iltisaklı kurumların iç yüzünü sergiledik. Belediye başkanları da bir daha bunların sözde festivallerine katılmadılar. Dolayısı ile bir şovdan mahrum kaldılar." dedi.
Lumina Vakfı Başkanı Mücahit Biner'in "Hamdi Yılmaz, ayrımcılık yapıyor, nefret suçu işliyor" diye hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Yılmaz, "14 ay süren soruşturma safhasından, alınan ifademden sonra Bükreş 1. Bölge Mahkemesi Savcılığı, benim böyle bir suçu işlemediğime hükmederek takipsizlik kararı verdi." diye konuştu.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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