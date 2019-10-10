Romanya'da hükümet düştü
- Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi 4'e karşı 238 oyla kabul edildi
Genel 10.10.2019, 17:33
BÜKREŞ (AA) - Romanya'da Başbakan Viorica Dancila'nın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü.
Başbakan Viroica Dancila hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi, 4'e karşı 238 oyla kabul edildi.
Ocak 2018'de, başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin ardından göreve başlayan Dancila, ülkenin ilk kadın başbakanı olmuştu.
Dancila, 10 Kasım'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sosyal Demokrat Partinin cumhurbaşkanı adayıydı.
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