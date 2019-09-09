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RTÜK Başkanı AA'yı ziyaret etti
- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansını ziyaret etti
Genel 09.09.2019, 14:19 09.09.2019, 14:33
İSTANBUL (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Ebubekir Şahin, görüşmede RTÜK Başkanlığında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kazancı da 13 dilde yayın yapan AA'nın dünya ve Türkiye'deki ofisleriyle haber çalışmaları konusunda bilgi aktardı.
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