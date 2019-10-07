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Ruanda'da turistik bölgeye saldıran 19 kişi öldürüldü
İSTANBUL (AA) - Ruanda'da geçen hafta turistik bölgede düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı yapan 19 kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ruanda Emniyet Sözcüsü John Bosco Kabera...
Genel 07.10.2019, 11:04
İSTANBUL (AA) - Ruanda'da geçen hafta turistik bölgede düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı yapan 19 kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden The New Times, yakalananların ifadelerine dayanarak saldırının arkasındaki grubun Ruanda Demokratik Kurtuluş Kuvvetleri (FDLR) olduğunu ileri sürdü.
Volcanoes Milli Parkı'na ev sahipliği yapan Musanze, özellikle dağ gorillerini görmek isteyen turistlerin akınına uğruyor.
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