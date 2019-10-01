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Ruhani ile Paşinyan enerji ve ekonomik iş birliğini görüştü

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "İran ile Ermenistan'ın, Karadeniz'i kara ve demir yoluyla Basra Körfezi'ne bağlayacak Kuzey-Güney Koridoru noktasındaki iş birliği, iki ülke ve bölge halklarının da menfaatine olacaktır" - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tahran ile elektrik ve doğal gaz alanındaki takas anlaşmasını 2040 yılına kadar yenilemek istediklerini açıkladı

Genel 01.10.2019, 12:37
Ruhani ile Paşinyan enerji ve ekonomik iş birliğini görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan Ruhani, Paşinyan ile iki ülke arasındaki ekonomik ve enerji iş birliğini ele aldı.

Açıklamaya göre Ruhani, Tahran ve Erivan'ın enerji, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, taşımacılık, yeni teknolojiler, ilaç ve teknik hizmetler konusunda iki ülkenin yapıcı iş birliği yapabileceğine işaret etti.

İran ve Ermenistan'ın taşımacılık, iletişim ve transit geçişler noktasında ikili ve bölgesel düzeyde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ruhani, "İran ile Ermenistan'ın, Karadeniz'i kara ve demir yoluyla Basra Körfezi'ne bağlayacak Kuzey-Güney Koridoru noktasındaki iş birliği, iki ülke ve bölge halklarının da menfaatine olacaktır. Ayrıca Erivan ve bölgedeki diğer ülkelerin ilişkilerinde de bir ivme sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, Ermenistan enerji alanındaki ihtiyacını temin etmeye hazır olduğunu aktaran Ruhani, sınırlardaki serbest ticaret bölgelerinin de ilişkileri güçlendireceğine işaret etti. Ruhani, özel sektörü buralarda istihdam alanları oluşturmak ve yatırım yapmak için teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

Paşinyan da Tahran-Erivan arasındaki iş birliği hacmini yükseltmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, Ermenistan için önemli olan sınır bölgelerindeki ticari ilişkileri güçlendirmekten yana olduklarını anlattı.

İran'ın Ermenistan için enerji ve doğal gaz tedariki noktasında daimi kaynak olmaya devam edeceğini ifade eden Paşinyan, Tahran ile elektrik ve doğal gaz alanındaki takas anlaşmasını 2040 yılına kadar yenilemek istediklerini bildirdi.

Açıklamada, tarafların ayrıca iki ülke arasında, üçüncü elektrik iletim hattı ile ilgili projenin 2020'ye kadar tamamlanmasının gerekliliğine vurgu yaptığı kaydedildi.

#iran #Ruhani
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