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Ruhani ile Sarkisyan ikili ilişkileri görüştü
TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erivan'da bir araya geldi.İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya...
Genel 01.10.2019, 09:16
TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erivan'da bir araya geldi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan Ruhani, Sarkisyan ile ikili ve bölgesel konuları görüştü.
Ruhani, İran'ın AET'e katılmasının, bölgede ekonomik ilişkilerin güçlenmesine hizmet edeceğini ifade etti.
Sarkisyan da İran ile ilişkileri geliştirmenin kendileri için özel öneme sahip olduğunu anlatarak, sanayi, enerji ve çevre konularında iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.
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