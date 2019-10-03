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Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı

- Rus Sberbank'ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgi çalındı - Sberbank, Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısıyla ilgili iç soruşturma başlattı

Genel 03.10.2019, 10:58
Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank’a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı.

Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.

Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.

Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank’tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü için büyük olacağı görüşünde birleşiyor.

Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor.

#Kredi kartı #rusya #Sberbank
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