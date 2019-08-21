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Rus istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait, ’Donuzlav’ adlı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Genel 21.08.2019, 16:27 21.08.2019, 17:59
Rus Donanması’na ait, ’Donuzlav’ adlı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Gemi, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması’na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi ’Donuzlav’, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Çanakkale Boğazı geçişine sahil güvenlik botunun eşlik ettiği istihbarat gemisi 36 millik Boğaz geçişi ardından Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
(Cenk İşver/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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