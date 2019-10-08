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Rus ordusunda "yerli üretim hamlesi" devam edecek

- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: - "Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz"

Genel 08.10.2019, 13:38
Rus ordusunda
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MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şoygu, başkent Moskova’da bazı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusunun silahlanmasına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusuna yeni silah ve ekipmanların sağlanması için 1,5 trilyon (yaklaşık 23 milyar dolar) bütçe ayrıldığını belirten Şoygu, “Ordumuzdaki yeni silah ve ekipmanların payı yıl sonuna kadar yüzde 68’e çıkacak.” diye konuştu.

Şoygu, ordunun silahlanma sürecinde yerli üretime ağırlık verdiklerini anlatarak, “Savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem veriyoruz. Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkenin savunma sanayisine yönelik 5 yıl önce başlatılan ithalat ikamesi sürecinde 350 farklı silahın teknolojik bağımsızlık elde ettiğini duyurmuştu.

#Putin #rusya #savunma #Şoygu
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