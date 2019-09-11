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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Marmara’dan Akdeniz’e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz’e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.
Genel 11.09.2019, 11:02 11.09.2019, 12:54
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|5
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|1
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