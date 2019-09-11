Son Dakika
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
Döviz kurları
Aracına güvendi, direksiyon başında uyudu
Öldürülen teröristin eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Baymak'tan yeni pazarlarla gelen “ihracat rekoru“
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Dış ticaret açığı “Yeniden Asya Açılımı“ ile gerileyecek
Bitlis'te köy minibüsü devrildi: 8 ölü, 5 yaralı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Marmara’dan Akdeniz’e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz’e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

Genel 11.09.2019, 11:02 11.09.2019, 12:54
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
banner63

Marmara’dan Akdeniz’e giden Rus donanmasına ait 151 borda numaralı ’Azov’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Akdeniz’e doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Rus savaş gemisi #çanakkale
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@