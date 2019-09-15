Son Dakika
Atık yönetimi konusunda uzlaşma sağlandı
Kenevir tarlasına drone ile polis baskını
Samandağ’da hortum
Suriye sınırına beton blok sevkiyatı
Suudi Arabistan’da petrol üretimi durduruldu
Pençe-3 Harekatı’nda 4 el yapımı patlayıcı imha edildi
Otobüs küle döndü: Ölümden son anda kurtuldular
TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı
Mehmetçik’ten teslim olan kadın teröriste şefkat eli
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 33’e yükseldi

Rus yapımı Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Su-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.

Genel 15.09.2019, 13:12 15.09.2019, 13:44
banner63

Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul’da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Su-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.

Teknofest’te sergilenmek üzere geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’na gelen Rus yapımı yeni nesil savaş uçağı Su-35, bugün bir gösteri uçuşu yaptı. Saat 12.00’de başlayan Su-35’in Atatürk Havalimanı semalarındaki gösterisinde uçağın havada yapabildiği tüm hareketler sergilendi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkat çeken gösteri oldu.

(Serdal Altıntepe/İHA)

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Sivasspor 4 5
8. Trabzonspor 3 5
9. Ankaragücü 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Beşiktaş 4 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Barcelona 4 7
5. Sevilla 3 7
6. Real Sociedad 4 7
7. Levante 4 6
8. Villarreal 4 5
9. Osasuna 3 5
10. Deportivo Alaves 3 5
11. Granada 3 4
12. Celta de Vigo 3 4
13. Real Valladolid 3 4
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Real Betis 3 3
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@