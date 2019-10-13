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Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası

- Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Genel 12.10.2019, 20:01
Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı ileri sürülen biri gümrük muhafaza memuru 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de rutin çalışmalar kapsamında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Suriyelinin ifadesi ve yapılan araştırmada, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan rüşvet vererek Türkiye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gümrük muhafaza memuru A.Y. ile S.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

#Yayladağı #suriye #Osmaniye #hatay #Gümrük Muhafaza #emniyet
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