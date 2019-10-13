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Rüşvet karşılığı yasa dışı geçiş iddiası
- Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Genel 12.10.2019, 20:01
HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınır kapısında rüşvet karşılığı bir Suriyelinin yasa dışı geçişini sağladığı ileri sürülen biri gümrük muhafaza memuru 3 kişi tutuklandı.
Osmaniye'de rutin çalışmalar kapsamında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Operasyonda gümrük muhafaza memuru A.Y. ile S.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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