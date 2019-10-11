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Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "(Füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak. Bu yüzden bütün bunlar uluslararası güvenlik alanında durumu düzeltmiyor, daha da kötüleştiriyor"

Genel 11.10.2019, 13:33
Rusya, ABD'nin Asya'ya füze planından rahatsız
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AŞKABAT (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'ye yeni füze yerleştirme planına ilişkin, "(Füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak. Bu yüzden bütün bunlar uluslararası güvenlik alanında durumu düzeltmiyor, daha da kötüleştiriyor." dedi.

Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.

Pentagon'un, Asya'ya füze yerleştirme hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladığını anımsatan Putin, ABD'nin Japonya ve Güney Kore ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Putin, "Bu durumda bir numaralı hedefin kim olduğu açık. Bu bizi memnun etmiyor, çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Füzelerin tam olarak nerede kurulacağına bakmalıyız. Fakat bu (füzelerin menzili) Rus topraklarına ulaşacak. Bu yüzden bütün bunlar uluslararası güvenlik alanında durumu düzeltmiyor daha da kötüleştiriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılmasının uluslararası güvenliği daha kötü hale getirdiğini vurgulayan Putin, Washington'ın bu husustaki bahanesinin aslında "Asya politikaları" olduğuna dikkati çekti.

#füze #abd #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin #rusya
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