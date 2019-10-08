Son Dakika
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "(Suriye'nin kuzeyinden) Oradan hangi birliklerin çekileceğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz"

Genel 08.10.2019, 13:59
Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli
banner63

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin kuzeyinden ABD'nin askeri birliklerini çekip çekmeyeceğini bilmediklerini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Rusya'ya kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

ABD askeri birliklerinin bölgeden çekileceğinden şüpheli olduklarını belirten Peskov, "Oradan hangi birliklerin çekileceğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Biliyorsunuz ki dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine yönelik doğrulanmamış açıklamalar yapıldı. Bu yüzden bölgedeki gelişmeleri çok dikkatli şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile temas kurmadığını dile getirdi.

Trump'ın yeni silahlar üzerinde çalıştıklarına yönelik açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Rusya bu potansiyel silahlanma yarışına girmeyecek." diye konuştu.


#Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov #suriye
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@