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Rusya Başbakanı Medvedev'den Küba'ya destek ziyareti

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yaptırımlarla hedef aldığı müttefiki Küba'ya destek ziyareti yaptı.

Genel 04.10.2019, 00:09 04.10.2019, 00:27
Rusya Başbakanı Medvedev'den Küba'ya destek ziyareti

BOGOTA (AA) - Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin yaptırımlarla hedef aldığı müttefiki Küba'ya destek ziyareti yaptı.

ABD'nin Venezuela ve Nikaragua gibi, yaptırımlarla zorladığı ve son dönemde akaryakıt sıkıntısı yaşamaya başlayan Küba'yı ziyaret eden Medvedev ve ev sahibi Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, iki ülke hükümetleri ve kurumları arasında varılan bir dizi anlaşmaya imza atacak.

Bölge basınındaki haberlerde, ziyarette iki ülke arasında ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, kültür, yatırım ve insan kaynakları alanlarındaki mevcut ilişkilerin de ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Çin, İspanya, Venezuela ve Kanada ile birlikte Küba'nın önemli ticari ortakları arasında yer aldığı vurgulanan haberlerde, Küba'nın bu ülkeden 75 adet lokomotif satın aldığı kaydedildi.

Ayrıca Küba'nın günde 42 bin varil petrol ürettiği ve ihtiyacı olan 62 bin varil petrolü, Rusya ve Venezuela'dan sağlamaya çalıştığı hatırlatıldı.

#Küba #rusya
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