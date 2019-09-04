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Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Stavropolsk kentinin Sovetsk bölgesinde Su-25UB tipi savaş uçağının düştüğü...
Genel 04.09.2019, 11:36 04.09.2019, 14:09
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Stavropolsk kentinin Sovetsk bölgesinde Su-25UB tipi savaş uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Budyonovsk Havaalanı'ndan kalkan uçağın, eğitim uçuş yaptığı belirtildi.
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