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Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Stavropolsk kentinin Sovetsk bölgesinde Su-25UB tipi savaş uçağının düştüğü...

Genel 04.09.2019, 11:36 04.09.2019, 14:09
Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü
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MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Stavropolsk kentinin Sovetsk bölgesinde Su-25UB tipi savaş uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Budyonovsk Havaalanı'ndan kalkan uçağın, eğitim uçuş yaptığı belirtildi.

#rusya #uçak düşmesi
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