Son Dakika
Beşiktaş puan kaybetti
İki otomobil çarpıştı, biri takla attı: 3 yaralı
Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Dünya devi Türkiye’de boks galası düzenliyor
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Maçın ardından İsmail Kartal, iyi mücadele ederek 1 puan aldıklarını söyledi.

Rusya'da seçim protestoları devam ediyor

- Moskova Şehir Meclisi seçimlerine yönelik protestolar, bu hafta sonu da yapıldı

Genel 31.08.2019, 18:25 31.08.2019, 23:46
Rusya'da seçim protestoları devam ediyor
banner63

MOSKOVA (AA) - Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova Şehir Meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle izinsiz yürüyüş düzenledi.

Çistıye Prudı Bulvarı ile Puşkin Meydanı arasındaki yürüyüşe, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol, Elma Partisinin kurucusu Grigoriy Yavlinskiy ve binlerce kişi katıldı.

"Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin", "Putin hırsız" sloganları atan göstericiler, "Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması" talebinde bulundu.

Moskova'da geçen ay başlayan ve hafta sonları düzenlenen protestolarda, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

#Grigoriy Yavlinskiy #Lubov Sobol #Moskova Şehir Meclisi #protesto #rusya
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@