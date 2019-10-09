Rusya'da yarım tonluk dönere büyük ilgi
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkent Moskova'da, Türk ustaların yaptığı 500 kilogramlık döner büyük ilgi gördü.Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Uluslararası Pir Expo Fuarı'nda mutfak malzemeleri üreten Türk firmaları...
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkent Moskova'da, Türk ustaların yaptığı 500 kilogramlık döner büyük ilgi gördü.
Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Uluslararası Pir Expo Fuarı'nda mutfak malzemeleri üreten Türk firmaları da yer aldı.
Fuarda, Türk ustaların yaptığı yarım tonluk döner büyük ilgi gördü.
Büyük makinesinde pişirilen döner, fuara katılanlara ikram edildi.
Fuara katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerin 500 kilogram olduğunu ve Rus vatandaşların dönere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Uçar, dünyanın her yerinde Türk mutfağını tanıtmak için çeşitli etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.
Türk ve Rus kültürlerini pekiştirmeye çalıştıklarına işaret eden Uçar, "İki kültürü, damak tadıyla ve turizmle birleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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