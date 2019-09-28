Son Dakika
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı
Eski belediye başkanının evi alev alev yandı

Rusya'dan nükleer savaşa karşı çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Galibi olmayacak nükleer savaşın kabul edilemezliği konusunda üst düzeyde ortak açıklama yapılması önerisinde bulunduk ancak ABD bu girişimi görmezden geldi. Tüm ülkeleri bu girişime destek vermeye çağırıyoruz"

Genel 28.09.2019, 00:07 28.09.2019, 12:09
Rusya'dan nükleer savaşa karşı çağrı
banner63

NEW YORK (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaşın kabul edilemezliği üzerine tüm ülkeleri ortak açıklama yapmaya davet etti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD’ye küresel güvenlik konularında eleştirilerde bulundu.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararından sonra Rusya’nın gerilimin artmasını önlemek için girişim başlattığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunduğunu anımsattı. Lavrov, ABD ve NATO’yu bu moratoryuma katılmaya davet ettiklerini hatırlattı.

Washington'a Stratejik Silahların İndirimi Anlaşmasının (START) uzatılması konusunda müzakerelerin başlatılmasını defalarca önerdiklerini ifade eden Lavrov, gelinen noktada START'ın kaderinin sorgulandığını, siber dünya ve uzayın da savaş alanına dönüştürülmesi anlayışına doğru eğilimin başladığını söyledi.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilerek bölgede "yıkıcı" bir rol oynadığına işaret eden Lavrov, ABD’nin yıllardır süren küresel stratejik istikrar sistemine büyük zarar verdiğini söyledi.

Rusya olarak ABD’ye nükleer savaşa karşı ortak bildiri yayımlanması önerisinde bulunduklarına dikkati çeken Lavrov, "Bir yıl önce galibi olmayacak nükleer savaşın kabul edilemezliği konusunda üst düzeyde ortak açıklama yapılması önerisinde bulunduk aak ABD bu girişimi görmezden geldi. Tüm ülkeleri bu girişime destek vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@