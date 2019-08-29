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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Husilerle görüştü
MASKAT (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Husilerden bir heyetle, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.Husilerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam liderliğindeki heyet,...
Genel 29.08.2019, 16:30 29.08.2019, 18:50
MASKAT (AA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Husilerden bir heyetle, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi.
Husilerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam liderliğindeki heyet, Maskat'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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