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Günün özeti - 26-09-2019

Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin...

Genel 26.09.2019, 18:44
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.


#Hmeymim hava üssü #rusya #suriye
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