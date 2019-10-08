Rusya ve Türkiye ulusal para birimi kullanımını artıracak
- Rusya ve Türkiye arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla anlaşma imzalandı
MOSKOVA (AA) - Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına yönelik 4 Ekim’de anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının artırılacağı kaydedildi.
Açıklamada, anlaşma sayesinde Türk bankalarının Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) bağlantısının ve Rus MIR kartının Türkiye’de kullanımının genişletileceği bilgisine yer verildi.
Rusya ve Türkiye’nin, ulusal mali mesaj iletim sistemlerinin diğer ülkelere açılabilmesini organize etmeyi de planladığı vurgulanan açıklamada, “Ulusal para birimlerinde likidite sağlama seviyesini arttırmak için iki ülkenin ulusal pazarlarında Rus ve Türk ihraççıların borçlanma senetleri ihraç etme araçları geliştirilecektir. Anlaşmanın imzalanması, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarar sağlayan ve adil ticaret ve ekonomik iş birliğinin daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir adımdır.” denildi.
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