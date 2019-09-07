Rusya ve Ukrayna arasına esir değişimi başladı
- Moskova ve Kiev yönetimi, Ukraynalı 24 deniz askerinin de bulunduğu esir ve tutukluların değişimini başlattı
MOSKOVA (AA) – Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.
Ukraynalı denizcilerin avukatı Nikolay Polozov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, değişim sürecinin başladığını bildirdi.
Rus ve Ukrayna basını 24 Ukraynalı askerin bulunduğu Moskova’nın Lefortovo Cezaevinden Vnukovo havalimanına otobüslerle sevk edildiğini, eş zamanlı olarak Kiev Havalimanına da Rus uçağının inerek Rus vatandaşı tutukluları aldığını duyurdu.
Geçen yıl, kasım ayı sonunda Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 gemideki 24 Ukraynalı deniz asker Rusya tarafından göz altına alındıktan sonra Rus mahkemesince tutuklanarak hapse konulmuştu.
Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.
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