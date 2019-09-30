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Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı

- Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov: - "Ekim ayında Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcilerinin katılacağı bir toplantı olabilir"

Genel 30.09.2019, 14:32
Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı
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MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın; Çin, ABD ve Pakistan'ın katılacağı Afganistan konulu bir toplantı için hazırlık yaptığını bildirdi.

Kabulov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamasında, Rusya'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Toplantının Moskova'da yapılmasının planlandığını ifade eden Kabulov, "Ekimde Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcilerinin katılacağı bir toplantı olabilir. Bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabulov, ABD ve Çin tarafı ile toplantı hususunda prensip olarak anlaştıklarını dile getirdi.

Ayrıca Kabulov, Rusya'nın Taliban ile temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.


#afganistan #Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov
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