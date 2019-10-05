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Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.Erken...
Genel 05.10.2019, 20:42
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.
Çizgi roman, grafik roman çizimleri ve video oyunlarının sergilendiği fuarda, çizgi film kahramanlarının kostüm ve makyajları da büyük ilgi gördü.
Bilgisayar oyunu meraklılarını buluşturan fuarda, özel gösteriler de yer aldı.
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