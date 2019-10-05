Son Dakika
MKE Ankaragücü'nden olağanüstü seçimli genel kurul kararı
“Kore Kültür Merkezi küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor“
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Medipol Başakşehir, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Keçiörengücü, puanla dönüyor: 1-1
Motokros yarışması nefes kesti

Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.Erken...

Genel 05.10.2019, 20:42
Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

Erken saatlerde fuar alanı önünde sıra bekleyen ve ilginç kıyafetler giyen ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Çizgi roman, grafik roman çizimleri ve video oyunlarının sergilendiği fuarda, çizgi film kahramanlarının kostüm ve makyajları da büyük ilgi gördü.

Bilgisayar oyunu meraklılarını buluşturan fuarda, özel gösteriler de yer aldı.

#Comic Con Fuarı #rusya
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Göztepe 7 9
10. Galatasaray 6 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 7 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Fatih Karagümrük 7 12
3. Altay 7 12
4. Bursaspor 7 12
5. Ümraniye 6 11
6. Hatayspor 6 11
7. Keçiörengücü 7 11
8. Adana Demirspor 6 10
9. Balıkesirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Burnley 8 12
5. Arsenal 7 12
6. West Ham 7 12
7. Tottenham 8 11
8. Chelsea 7 11
9. Bournemouth 7 11
10. Crystal Palace 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@