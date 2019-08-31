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Rusya'da seçim protestoları devam ediyor
- Moskova Şehir Meclisi seçimlerine yönelik protestolar, bu hafta sonu da yapıldı
Genel 31.08.2019, 18:25
MOSKOVA (AA) - Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova Şehir Meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle izinsiz yürüyüş düzenledi.
"Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin", "Putin hırsız" sloganları atan göstericiler, "Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması" talebinde bulundu.
Moskova'da geçen ay başlayan ve hafta sonları düzenlenen protestolarda, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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