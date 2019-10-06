Rusya'dan ABD'ye "düşmanca eylem" suçlaması
- Rusya, ABD'de bulunan Rus milletvekilinin FBI tarafından sorgulanması nedeniyle protesto notası verdi
MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus milletvekili İnga Yumaşeva’nın ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmasını “düşmanca eylem” olarak nitelendirerek ABD'ye protesto notası verildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve FBI yetkilileri tarafından sorguya çekildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Moskova’nın “derin bir öfke” duyduğuna işaret edilerek “Washington’da karar alanlar, Rusya ile ilişkilerin sistematik bir şekilde kötüleştirilmesinin nasıl sonuçlanabileceğini düşünmelidir. Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de söz konusu olayı "provokasyon" olarak nitelendirerek "ABD'nin adımı, uluslararası sorumlulukların bir başka ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı açıklamada, “Fort Ross Diyalog Forumu”na katılmak üzere ABD’ye giden Yumaşeva’nın New York Havalimanı'nda gözaltına alınarak FBI tarafından sorguya çekildiğini söylemişti.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|7
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Atletico Madrid
|8
|15
|3. Granada
|8
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Real Valladolid
|8
|10
|13. Eibar
|8
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2