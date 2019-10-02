SOÇİ/MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon planına ilişkin, "Durumun, Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız." dedi.

Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye ve Türkiye arasında imzalanan Adana Anlaşması'nın 1998'de yapıldığını hatırlatan Lavrov, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye ile işbirliğini istemediğini ve sınır ile ilgili durumu kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, ABD’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermediğini ve Türkiye’nin sınır konusunda meşru kaygılarını dikkate almadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Fırat'ın doğusuna operasyon uyarısıyla ilgili ifadelerini anımsatan Lavrov, "Durumun, Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın Suriye'de askeri varlığından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Suriye'deki askeri varlığımızı, ülkede ve bölgede barış ve güvenliği sağlamak için ancak kullanacağız." dedi.

- "ABD, Fırat'ın doğusunda Kürtleri kullanıyor"

Bakan Lavrov, ABD önderliğindeki koalisyonun, jeopolitik sorunlarını çözmek için Suriye'de Kürt faktörünü kullandığına işaret ederek, "ABD, Fırat'ın doğusunda çok tehlikeli bir oyun içinde. Hedefleri, bu bölgeyi Suriye’den izole etmek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Fırat'ın doğusunda yarı devlet kurmak için Kürtleri kullanmaya çalıştığına dikkati çeken Lavrov, "ABD, bölgedeki pozisyonlarını güçlendirmek için Kürtleri, Araplara ait bölgelere kaydırmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin topraklarını teröristlerden koruma konusunda yasal hakkı var"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova'da gazetecilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasına ilişkin sorusuna, "Bu gelişmeyi yakından izliyoruz. Bu önemli." şeklinde cevap verdi.

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok defa Türkiye'nin topraklarını terörist unsurlardan koruma konusunda yasal hakkı olduğunu söyledi." dedi.

Sözcü Peskov, Türk tarafının kabul ettiği Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü konusundaki tezin ön koşul olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı genel kurul konuşmasından sonra Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda "Bunların hepsinin açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullanmıştı.



